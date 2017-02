Campeonato Goiano de Poker começa nesta segunda com premiação de R$ 100 mil em Goiânia

A primeira etapa do Campeonato Goiano de Poker começa nesta segunda-feira (13), a partir das 19h30, no Players Hold'em Club, no Jardim América, em Goiânia. Em disputa, premiação de R$ 100 mil a ser distribuída entre os primeiros colocados.

O evento deste ano será realizado em seis etapas. A fase classificatória do Goiano de Poker segue até sexta-feira (17). No sábado (18), acontecem as semifinais, a partir das 16 horas. No domingo (19), a mesa final, no mesmo horário.

O campeão goiano ganhará um bracelete de ouro e fará parte do time que disputará o Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes de 2018, em São Paulo (SP).

Campeão goiano de 2016, Gustavo Luz está confirmado na edição deste ano. Qualquer jogador pode participar do campeonato. Basta se inscrever no Players Hold'em Clube. A expectativa da entidade é de que pelo menos 2,4 mil pessoas disputem esta primeira etapa.