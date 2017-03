Campeões do interior disputam jogos decisivos

Três times do interior, que já foram campeões do Goianão, terão jogos decisivos na rodada de hoje. Crac, Itumbiara e o Anápolis não fazem boas campanhas e precisam de vitória para melhorar posição na tabela ou, no caso do Anápolis, continuar sonhando com a vaga à semifinal. O Rio Verde, que também representa o interior, tenta confirmar o bom retrospecto em casa, onde re...