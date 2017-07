Campeões de torneio internacional de tênis são conhecidos e 2ª edição já é planejada

Foram cinco dias de disputas e mais de cem partidas realizadas em 12 quadras do Country Clube de Goiás. A 1ª edição do Torneio Internacional de Tênis do Estado de Goiás chegou ao fim, ontem, e premiou mais de 30 tenistas.

“O nível da competição foi muito bom, mesmo não tendo o número de inscrições considerado como ideal. Foram 160, pensamos que poderia chegar em 200 participantes. Mesmo assim, tivemos atletas bem colocados nos rankings Mundial e do Brasil. Superou nossas expectativas”, comentou o diretor do torneio Alexandre Lobo.

Na visão do dirigente, um fator fundamental para o sucesso do torneio é o clima. “Ajudou bastante, todos adoraram. Agora é pensar em 2018, já estamos trabalhando para a 2ª edição do torneio. Esperamos que a adesão seja maior, para o bem da competição”, frisa Alexandre Lobo.

Ontem, foram conhecidos os últimos 11 campeões das 22 categorias. Veja todos abaixo:

+35 anos: Lecio Costa e Fabio Junio de Campos

+35: Antonio Amaro Filho

+35: Fabio Junio de Campos

+40: Lecio Costa

+45: William Lage e Carlos Probst (+45)

+45: Eleusa Feitosa

+45: William Lage

+45: Rosimeire Takahachi

+50: Carlos Cucchi

+50: Gleici Silva do Espirito Santo

+50: Emilio Rizzi e Oscar Neto

+55: Adriane Silva

+55: Ricardo Tomb

+55: Silvio Oliveira e Ricardo Tomb

+60: Amadeu Façanha

+60: Fernando Dória e Eduardo Peixoto

+65: Vicente Braga e Fernando Doria

+65: Sergio Malinoski

+70: Luiz Antonio Ferreira e Osterno Queiroz

+70: José Ribeiro

+75: José Carlos Silvestre

+80:Eduardo Figueira e Humboldt Jordão

+80: Eduardo Figueira