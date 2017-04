Campeão nacional, capitão do Atlético frisa que “melhor título é sempre o próximo”

O zagueiro Roger Carvalho é, no Atlético, um dos atletas mais experientes do elenco. Capitão, Roger Carvalho vem de dois títulos em nível nacional: a Série B (no Botafogo, em 2015) e Série A (no Palmeiras, em 2016). Mas, o jogador quer ganhar, no Atlético, o Estadual. “Costumo brincar dizendo que o melhor título é sempre o próximo”, disse o zagueiro, que volta à eq...