Campanha do Cruzeiro sobre Dia da Mulher repercute na imprensa internacional

Em virtude do Dia Internacional da Mulher, o Cruzeiro irá propor uma importante reflexão sobre a realidade feminina na noite desta quarta-feira (8), no jogo contra o Murici-AL, pela Copa do Brasil.

O time mineiro, em parceria com a Umbro e a Agência New360, irá usar a numeração da camisa dos jogadores para divulgar dados colhidos pela ONG AzMina (que luta pelo empoderamento feminino), que ilustram o difícil cotidiano das mulheres no Brasil.

De acordo com o site oficial do time, a ação vai abordar outros assuntos de extrema relevância, como a depressão pós-parto.

"O Dia Internacional da Mulher não é um momento apenas de trazer à tona toda a característica de desigualdade que ainda existe no Brasil e no mundo, mas também é um momento de conscientização de outros aspectos relacionados à mulher. Alguns dos números que vamos destacar têm a ver com o cuidado da mulher com a saúde, com o próprio corpo. É importante a gente ter um momento desse, onde você pode trazer à tona assuntos tão importantes e relacionados à mulher", destacou Marcone Barbosa, diretor de marketing da Raposa.

Repercussão

A campanha foi amplamente elogiada e compartilhada por veículos da Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Uruguai e Itália.

No Twitter, o The Guardian publicou ‘A rape every 11 minutes’: Cruzeiro to wear shirts to mark International Women’s Day’

O site chileno Cooperativa postou: Cruzeiro usará sus camisetas para denunciar situación de las mujeres en Brasil

A jornalista italiana Lia Capizzi também compartilhou a notícia: Una delle idee migliori oggi #8marzo. Ogni numero (maglia Cruzeiro) è una statistica su problematiche delle donne. Triste realtà in numeri.