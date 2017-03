Caminho para a classificação: veja o que o Atlético precisa fazer para avançar à fase semifinal

O empate entre Atlético e Aparecidense manteve a invencibilidade rubro-negra no Olímpico e também deixou o time atleticano com um pé na próxima fase do Campeonato Goiano. Restando uma vaga nas semifinais - Aparecidense, Goiás e Vila Nova já estão garantidos - o Dragão precisa de apenas um ponto em seis que serão disputados para avançar na competição.

Mas isso se deve a um fator: os rivais não atrapalharam os planos do Atlético durante a 13ª rodada. O Goianésia, que aparece na 3ª colocação do Grupo B, folgou na rodada e com 13 pontos só pode chegar aos 19. No entanto, o Azulão do Vale não passaria o Dragão, caso o time de Marcelo Cabo conquiste um ponto, por conta dos critérios de desempate. O mesmo vale para o Anápolis, que empatou com o Rio Verde ontem e também chegou aos 13 pontos. E para o Itumbiara, que mesmo vencendo o Crac por 3 a 0 não poderá passar o Atlético nas duas rodadas finais.

O principal certame na reta final da 1ª fase será para a definição das posições nos chaveamentos, que irão definir os confrontos na fase semifinal. Hoje, Aparecidense (1ª colocada geral) e Atlético (4º colocado geral) fariam um duelo, enquanto Goiás (vice-líder geral) e Vila Nova (3º colocado geral) duelariam no outro confronto.

Confira os duelos da 14ª rodada:

01/04: Anápolis x Atlético - 16 horas (Jonas Duarte)

02/04: Iporá x Crac - 15h30 (Ferreirão)

02/04: Vila Nova x Itumbiara - 16 horas (Serra Dourada)

02/04: Goianésia x Rio Verde - 16 horas (Valdeir Oliveira)