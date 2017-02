Camaleão tenta tomar a ponta

Vice-líder do Grupo B, a Aparecidense tenta tomar a ponta do Atlético. Para isso, o Camaleão tem de vencer o Iporá hoje, às 16h30, no Estádio Ferreirão, em Iporá, e torcer para o rubro-negro não vencer o clássico contra o Goiás. As duas partidas valem pela 3ª rodada do 1º turno do Campeonato Goiano.

A Aparecidense vem de dois empates, contra Goiás e Itumbiara, e busca sua primeira vitória diante do lanterna do Grupo A, que vem de derrota, em casa, para o Atlético. Na tarde de hoje, o técnico Zé Teodoro deve repetir a formação do último jogo.

Já o Iporá, time mais indisciplinado nas duas primeiras rodadas da competição – recebeu 9 cartões amarelos e 1 vermelho -, terá de mudar em relação à formação que perdeu para o Atlético.

Johnny Dias, melhor jogador em campo contra o Dragão, foi expulso e cumprirá suspensão. Yago Amaral deve ser seu substituto.