Camaleão atento por vaga

A palavra de ordem na Aparecidense é atenção. Com a semana livre para se preparar para o primeiro confronto das semifinais, o mistério deve tomar conta do dia a dia da equipe de Aparecida de Goiânia. Com treinamentos fechados previstos no planejamento, o técnico Zé Teodoro deve realizar estudos táticos do Vila Nova e não descarta mudanças. Uma das armas do rival ...