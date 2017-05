Calado, meia gostava de cavaquinho e de ajudar as pessoas

Um dos traços da personalidade de Paulo Ramos, descrito pelos irmãos Hélio Júnior e Marco Aurélio, era o altruísmo. O ex-jogador gostava de ajudar as pessoas, principalmente as mais próximas, como os amigos, os vizinhos e os parentes. "Certa vez, ela parou o carro aqui em casa. Pediu para que ajudássemos a distribuir ovos de chocolate", relembra Marco Aurélio.

Em outra ocasião, Paulo Ramos comprou dez cestas básicas e pediu à mãe para distribuir com vizinhos que precisavam. Hélio Júnior se lembra de que, quando Túlio Maravilha pagava colegas de Vila Nova com 100 reais por cada passe que resultava em gol, Paulo Ramos acabava repassando o bicho a Júnior. Fase boa, segundo ele.

Estilista, elegante e dono de um jeito diferente de conduzir a bola e passá-la, Paulo Ramos foi um dos destaques da campanha vitoriosa que reconduziu o Vila à Série B, em 2007. Ele fez quatro gols. Belos, por sinal. Vivia uma fase única. Titular e cheio de confiança, atuava ao lado de Wando, Túlio Maravilha, Alisson, Alex Oliveira, Heleno, Juninho, Élvis e outros. Jogava o Goianão de 2008 quando teve de parar - o último jogo, registrado em súmula da Federação Goiana, é no dia 16 de março de 2008, na goleada sofrida para o Atlético (4 a 0).

Coincidentemente, a estreia dele foi contra o Atlético, no dia 12 de janeiro de 2003. Paulo Ramos tinha 17 anos. Lançado no clássico pelo técnico Ivair Cenci, o meia recebeu passe de Wando, invadiu a área, pedalou na saída do goleiro Lauro e sofreu pênalti. Joel fez o gol no clássico que foi prenúncio do talento de Paulo Ramos no Vila Nova.

Paulo Ramos não teve chances no Grêmio, comandado à época por Mano Menezes. Estava no elenco que obteve o acesso e título após a famosa Batalha dos Aflitos, em jogo épico contra o Náutico. No tricolor gaúcho, tinha concorrência de Tcheco e Ramon (ex-Goiás), entre outros. Foi emprestado ao Juventude (2007) e voltou ao Vila Nova, naquele ano, para se consagrar e fechar ciclo, em 2008.

Entre os irmãos, Paulo era definido como um cara alegre, apesar de ter o jeito tímido, sistemático. Mas era bom de prosa e gostava de tocar cavaquinho.

Não fez fortuna no futebol. Teve tempo, com um bom contrato, para tirar a mãe do emprego de doméstica, para que ela pudesse cuidar da saúde. O pai preferiu continuar trabalhando como motorista. Para os irmãos, ele comprou um carrinho de sanduíches, próximo à casa da família, no Setor Norte Ferroviário.

Paulo Ramos era casado. Não teve filhos. A mulher, Karine Gomes, optou por voltar ao Sul do País após morte do marido. Não há contatos entre ela e a família de Paulo Ramos, em Goiânia. Uma parte do arquivo da carreira dele (camisas, recortes e outras peças) ficou com Karine.

Na casa em Goiânia, os irmãos e o pai conservam um reservado aos quadros de fotos do ex-jogador, no Vila Nova e Grêmio. Alguns torcedores do Vila também fizeram uma bandeira, em homenagem ao meia atacante. Para os familiares, é algo que sensibiliza.