Caio Autuori deixa comando técnico do Anápolis

A eliminação na 1ª fase da Copa do Brasil e a campanha ruim no Estadual, até agora, provocaram outra mudança no comando técnico e departamento de futebol do Anápolis. Ontem à tarde, deixaram o Galo o treinador, Caio Autuori, e o gerente de futebol, Lucas Magalhães, no cargo desde o ano passado.

Lucas Magalhães será substituído por Francisco Elísio Albuquerque, que já tem no currículo títulos da Divisão de Acesso pelo Rio Verde (2011) e Vila Nova (2015), além da Série C do Brasileiro (2015), no Vila. Domingo, diante do Itumbiara, fora, o Galo será comandado pelo auxiliar técnico, Alexandre Gracelli.

Porém, o Galo já busca outro treinador - um dos nomes é Márcio Fernandes, que dirigiu o Vila Nova, em 2015, e trabalhou ano passado no Botafogo (SP). Mais três nomes, não divulgados, negociam com o clube.

Interino, Alexandre Grasseli é o terceiro técnico do Anápolis em 2017 - o primeiro foi Charles Fabian, demitido. Caio Autuori, o segundo deles, dirigiu a equipe em quatro jogos e obteve quatro empates. O último deles foi o 0 a 0 contra o Bragantino, em casa, que eliminou o Galo na 1ª fase da Copa do Brasil - o clube estreou no torneio.

Assim que o treinador estiver contratado, o clube deve buscar pelo menos dois reforços, principalmente para o ataque. Especula-se até quatro contratações e, também, a liberação de alguns atletas que não renderam.