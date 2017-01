Cabo começa a testar neste sábado a versão 2017 do Dragão

Marcelo Cabo quer time com características do ano passado: rapidez, bom toque de bola e preparação física eficaz

O técnico Marcelo Cabo terminou o ano passado em alta. À frente do Atlético, conquistou o título da Série B, o primeiro do rubro-negro e dele à frente de um clube profissional. Valorizado, renovou contrato com o Dragão e, em 6 de dezembro, festejou 50 anos. No Rio, descansou na companhia da família. Em dezembro, fez na CBF curso para treinadores.

Agora, inicia outra etapa importante. Cabo terá missão de remontar o Atlético para a temporada 2017, brigar pelo menos pelo título do Goiano e fazer boas campanhas na Copa do Brasil e na Série A. O treinador já começou esse trabalho e, hoje, testa o novo Atlético no primeiro jogo-treino de 2017. O Dragão recebe o Gama, no Estádio Antônio Accioly, às 16h30.

Como a praça esportiva foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, ano passado, por estar em reforma e não propiciar condições de segurança ao torcedor, a torcida do Atlético não poderá ver o time atleticano em ação. O jogo terá portões fechados ao público.

Cabo espera êxito na temporada. “Já estava com saudades. Estou ansioso. Até parece que vou estrear”, disse o técnico após onze dias de trabalho no Dragão. Como a maioria dos campeões foi embora, ficou para diretoria e comissão técnica a missão de reformular o elenco.

“É questão de paciência. É remontagem de elenco. Demanda um pouco de tempo. Veremos o time mais solto a partir das 4ª, 5ª rodadas do Goiano”, frisou o treinador, à procura da versão 2017 do Dragão.

A base tática parece ter a cara de 2016. “É time com bom toque de bola, rápido. Vieram jogadores de alto nível, chegaram muito bem fisicamente. Conseguiremos superar etapas. Fisiologistas, preparadores físicos, eles estão rindo que nem criança”, endossou o treinador.

Nesse início de pré-temporada, a comissão técnica intercala avaliações e treinos físicos com trabalhos táticos para, em tempo curto, dar o ritmo de jogo ao elenco. O time-base terá Klever; Daniel Borges, Ricardo Silva, Roger Car valho e Wanderson; Abuda e Silva; Jorginho, Willians e Luiz Fernando; Júnior Viçosa. A formação reserva tem sido Felipe (Marcos); Jonathan, Bonfim, Marcus Winícius, Bruno Pacheco; Betinho, Ikaro (Eduardo), Luiz Felipe, Alípio e Edson Júnior; Daniel dos Anjos.

O Gama, do técnico Reinaldo Gueldini, deve ter Maringá; Dudu Gago, Pedrão, Rodrigo Bronzatto, Kaká; Baiano, Everton César e Jeferson Paulista; Lucas Victor e Roberto Pitio.

Zagueiro prevê bom ambiente

Ano passado, o Atlético embalou durante a Série B, obteve vitórias e criou vínculo forte entre jogadores e comissão técnica. Mas atletas importantes tiveram propostas e deixaram o clube, como Matheus Ribeiro (lateral), Magno Cruz (meia), Pedro Bambu e Michel (volantes) e Marllon (zagueiro). Remanescente, o zagueiro Ricardo Silva confia na nova base que está se formando.

“Fiquei feliz pelo clube abrir, de novo, as portas para que eu ficasse. Vamos brigar por título. A minha filosofia é de jogar para ganhar. Não gosto de perder no jogo de dama, dominó, nada. Sempre quero ganhar”, disse Ricardo Silva, que é do Atlético (PR).

Marcelo Cabo se mostra animado com contratações, empenho nos treinos e a boa convivência de quem ficou com quem chegou. “Vi jogadores, como o Jorginho, dando carona aos que chegaram. Na cozinha, há mesas de quatro, seis cadeiras. Ele sempre estão se misturando, conversando”, disse o técnico, que deve testar a maioria do elenco hoje.

Luiz Fernando, autor de gols decisivos na Série B, diz que a pré-temporada tem sido proveitosa e que a volta ao Antônio Accioly é sinônimo de boas lembranças. Ano passado, o primeiro gol dele no time principal foi no jogo-treino contra Luziânia - 1 a 0, em 23 de janeiro. Antes, vitória do Dragão sobre o Gama por 3 a 1, em 16 de janeiro.