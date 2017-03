Cícero faz a diferença em classificação do São Paulo

Desde que retornou ao São Paulo, o volante Cícero ainda não tinha desempenhado o seu bom futebol. Hoje, no entanto, o jogador fez a diferença. Diante do PSTC, do Paraná, no Estádio do Café, em Londrina (PR), ele fez três gols na vitória por 4 a 2 da equipe tricolor e foi fundamental na classificação à 3ª fase da Copa do Brasil. O outro gol foi marcado por Cueva, de pênalti.

Apesar do placar folgado, o São Paulo não teve vida fácil. Logo após fazer 1 a 0, aos 13 minutos, com Cícero, que aproveitou um rebote do goleiro Juninho para empurrar para as redes, o time paranaense empatou um minuto depois, com Lucão. O atacante recebeu bom passe de Carlos Henrique e chutou sem chances para o goleiro Sidão.

Porém, o volante são-paulino colocou a sua equipe na frente outra vez, aos 35 minutos do primeiro tempo, após tabela com Lucas Pratto, o argentino fez o pivô para a chegada de Cícero já dentro da área. Logo na sequência, Cueva ampliou, aos 42, cobrando um pênalti sofrido por Breno.

Mas, antes mesmo de a primeira etapa terminar, o PSTC diminui, com Carlos Henrique. Após uma confusão na área, a bola caiu nos pés do atacante da equipe paranaense, que não perdoou e fez seu segundo gol no duelo.

Pressionados pela pequena diferença de gols, os comandados de Rogério Ceni retornaram atentos para o segundo tempo, uma vez que o empate levaria a decisão da vaga para os pênaltis. O gol do alívio só saiu aos 26 minutos.

Cícero apareceu de novo. O volante arriscou de fora da área, a bola foi rasteira, no canto esquerdo de Juninho, decretando o fim das chances de reação da equipe do Paraná.

Ao final dapartida, Cícero comemorou seu feito e fez questão de levar a bola do jogo para casa. “Em 2006, eu já tinha feito (três gols no mesmo jogo). Saio feliz com a ajuda dos meus companheiros. Um funcionário do PSTC quis a bola, mas é minha, fiz três gols. Vou mostrar para meu filho quando ele acordar amanhã”, comentou o artilheiro da noite.

O São Paulo volta a campo no domingo para enfrentar o Santo André, pela 7ª rodada do Paulista.