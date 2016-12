Busca por realizar sonho ameniza distância da família

O sucesso no time sub-20 do Vila Nova tem seu preço. A família de Albano mora em Nova Maringá (MT), a 1.257 km de Goiânia. Pelo segundo ano seguido, o meia não poderá passar as festas de fim de ano com os familiares, pois está em fase de preparação para a Copinha – a estreia é dia 3 de janeiro, contra o Náutico. “É difícil, porque minha família sempre esteve perto me apoi...