Bruno Aguiar teria sido agredido com capacete de motociclista

O corte profundo no lado esquerdo da boca do zagueiro Bruno Aguiar teria sido resultado de um golpe feito com um capacete de motociclista. A informação foi dada pelo presidente do Goiás, Marcelo Almeida, em entrevista na tarde deste domingo (27), no Centro de Treinamento Edmo Pinheiro, local em que o jogador foi agredido no sábado (26), após a invasão de torcedores nas dependências do clube.

O zagueiro não quis dar entrevista sobre o episódio e se reapresenta normalmente nesta segunda-feira (28). Marcelo Almeida afirmou que o jogador e o fisioterapeuta Marcos Vinícius estavam nas dependências do clube e foram encurralados no vestiário pelos mais de 50 torcedores, que começaram a bater na porta. O volante Elyeser e o meia Tiago Luís já tinham passado por tratamento no mesmo dia e saíram minutos antes do centro de treinamento.

Segundo o presidente, Bruno e Marcos Vinícius abriram a porta do vestiário para tentar conversar com os torcedores que os encurralavam. O fisioterapeuta chegou a gritar avisando que não era jogador e alertou os torcedores sobre o fato de Bruno Aguiar nem ter participado tanto da campanha do clube na Série B - ele atuou em apenas uma partida.

Os torcedores invadiram o centro de treinamento por volta de 17 horas de sábado (26). Eles soltaram sinalizadores, provocaram quebradeira e gritaram ameaças como "ou joga por amor, ou joga por terror". Após a agressão, Bruno Aguiar foi ao hospital e levou 11 pontos nos lábios. O Goiás registrou a ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Cidade Jardim.

O clube divulgou vídeos que mostram a depredação do centro de treinamento. As áreas atingidas foram Casa do Atleta, academia das categorias de base, lanchonete das categorias de base, vestiários dos atletas profissionais, academia da equipe profissional, departamento médico da equipe profissional, departamento de fisiologia da equipe profissional.