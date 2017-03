Briga contra rebaixamento esquenta reta final do Campeonato Goiano

Após 12 rodadas completas, o Campeonato Goiano chega à sua reta final da fase de classificação com uma vaga aberta para fase semifinal e seis equipes brigando contra o rebaixamento.

Aparecidense, Goiás e Vila Nova já carimbaram seus passaportes para a próxima fase. Resta uma vaga com Atlético, Goianésia, Iporá, Anápolis e até o Itumbiara no páreo. O time rubro-negro tem 17 pontos e com uma vitória combinada com tropeço do Anápolis estará classificado.

Se a quarta vaga na semifinal está encaminhada para o Atlético, a briga para não ser os dois últimos colocados na classificação geral é acirrada. No momento, apenas Aparecidense, Goiás, Vila Nova e Atlético asseguraram permanência na elite para 2018.

Confira como está a disputa contra a degola:

Crac: é o clube com a situação mais delicada. Com oito pontos, é o lanterna e está a três pontos do Rio Verde - primeiro time fora da zona do rebaixamento. Com três jogos para cumprir, enfrenta ainda Itumbiara (casa), Iporá (fora) e Vila Nova (casa).

Itumbiara: o Gigante tem 10 pontos conquistados, está na zona do rebaixamento, mas ainda tem três jogos a cumprir. O problema do tricolor é que enfrenta Crac (fora), Vila Nova (fora) e Goiás (casa).

Rio Verde: hoje está fora da zona da degola, com 11 pontos, mas tem um jogo a mais que Crac e Itumbiara, que hoje estão na zona. Enfrenta Anápolis (casa) e Goianésia (fora). Na última rodada está de folga.

Iporá: debutante na elite, o Lobo Guará depende apenas de suas forças para se manter na 1ª Divisão. Basta que vença Goiás (fora) e Crac (casa). Assim como o Rio Verde, o Iporá folga na última rodada e precisa definir seu futuro antes ou terá de ligar o "secador".

Anápolis: atual vice-campeão estadual, o Galo da Comarca passa por situação bem diferente. Apesar de ainda ter chance matemática de classificação às semifinais, tem três jogos para evitar o rebaixamento - Rio Verde (fora), Atlético (casa) e Aparecidense (fora).

Goianésia: com 13 pontos, o Azulão do Vale tem melhor situação na tabela neste momento na briga contra a degola. Com folga na próxima rodada, o Goianésia terá noção do que será preciso nos jogos contra Rio Verde (casa) e Atlético (fora).