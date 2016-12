Brasileira enfrenta Ronda Rousey no último UFC do ano

O Ultimate Fight Champion (UFC) encerra seu card de lutas de 2016 com o duelo entre a brasileira Amanda Nunes e a americana Ronda Rousey. O UFC 207 será transmitido ao vivo a partir das 22h15, horário de Brasília, na noite de sexta-feira (30) para assinantes do canal Combate. A luta será transmitida direto de Las Vegas.

As duas lutadoras vão protagonizar a luta principal da noite. Amanda Nunes defende o seu cinturão dos pesos-galos contra a ex-campeão e estrela da organização, Ronda Rousey.

A brasileira tem 13 vitórias na carreira e uma sequência de quatro vitórias consecutivas, inclusive a conquista do cinturão com uma finalização sobre Miesha Tate no UFC 200.

O card conta ainda com mais três brasileiros em ação. Apesar do nome, John Lineker é brasileiro e encara o ex-campeão peso-galo TJ Dillashaw. Outro nome conhecido do público do Brasil é Antônio "Cara de Sapato", que enfrenta Marvin Vettori na divisão de médios. Por fim, Alex Cowboy, que abre card em duelo contra Tim Means na divisão de meio-médios.