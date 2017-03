Brasil joga contra Paraguai podendo garantir vaga na Copa

A seleção brasileira volta a jogar no Itaquerão, em São Paulo, hoje, às 21h45, quase dois anos depois da primeira passagem pelo local. E o retorno é com ambiente parecido em termos de otimismo. Contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, a equipe joga para uma torcida eufórica, em estádio lotado e com fé no início de uma trajetória rumo ao título mundial....