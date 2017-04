Brasil bate a Polônia, encaminha vaga e chega à vitória 500 no futebol de areia

A seleção brasileira derrotou de virada a Polônia por 7 a 4, neste domingo (30), em Nassau, e encaminhou a classificação para a segunda fase do Mundial de futebol de areia que acontece nas Bahamas. O resultado teve um gosto ainda mais especial para os brasileiros, pois foi a vitória de número 500 da história da seleção.

O Brasil ocupa a liderança isolada do Grupo D, com seis pontos. Nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), fecha a participação na fase inicial em duelo contra o Japão, que soma uma vitória e uma derrota. Na lanterna, a Polônia ainda não somou pontos e tenta a classificação também nesta terça, às 16h30, contra o Taiti, que tem três pontos na chave.

A vitória de número 500 veio com certa dificuldade no início. Mas contou com boa atuação de Catarino e Rodrigo para conseguir a reação. Cada um marcou dois gols. Também balançaram as redes Lucão, Fernando DDI e Mauricinho. Os poloneses marcaram com Saganowski e Jesionowski, duas vezes cada.

A seleção brasileira luta pelo pentacampeonato mundial. Se ao menos empatar contra o Japão e garantir a liderança, terá pela frente o segundo colocado no Grupo C. A chave conta com Emirados Árabes Unidos, Paraguai, Portugal e Panamá.