Brasil bate a Itália e está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

O Brasil, quatro vezes campeão mundial com a chancela da Federação Internacional de Futebol (Fifa), venceu neste sábado (6) a Itália por 8 a 4 e está de volta à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A competição está sendo disputada em Nassau, capital das Bahamas.

Com três gols de Mauricinho, um de Rodrigo, outro de Catarino, mais outro de Lukão, um tento de Bokinha e também um gol do goleiro Mão, o time comandado pelo técnico Gilberto Sousa dominou a partida. O goleiro italiano Del Mestre fez nada menos do que 23 defesas contra apenas seis do defensor brasileiro. Esta foi a vitória número 502 da história do Brasil no futebol de areia.

A seleção volta a disputar uma final de Copa do Mundo depois de seis anos. Na última vez, em 2011, foi derrotada pela Rússia em Ravena, na Itália, por 12 a 8.

Na decisão, o Brasil encara o Taiti, que eliminou nos pênaltis (3 x 2) o Irã, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Os taitianos buscam sua primeira conquista mundial no futebol de areia após serem vice-campeões na última edição, em 2015, em Portugal. A final será realizada neste domingo (7), às 16h30 (horário de Brasília).