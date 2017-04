Bottas desbanca Hamilton e faz a 1ª pole na carreira; Massa é o 8º

Valtteri Bottas superou Lewis Hamilton no fim do treino e conseguiu sua primeira pole position na carreira. Após domínio de Sebastian Vettel nas sessões de treinos livres e com Hamilton na maior parte na frente no treino oficial deste sábado (15), o finlandês da Mercedes cravou 1min28s769 no circuito do Bahrein, superando os concorrentes.

Hamilton fez o segundo melhor tempo, com Vettel em terceiro e Daniel Ricciardo em quarto. Felipe Massa largará em oitavo.

"Boom, essa é a minha primeira, pessoal!", celebrou Bottas, ainda dentro do carro.

A largada na primeira colocação tem uma importância ainda maior, devido à maior dificuldade de ultrapassagem com as novas regras implementadas neste ano.

Q1

Na primeira parte da classificação, as condições diferentes da pista, menos quente do que no último treino livre devido ao entardecer, pegaram alguns pilotos de surpresa e cinco pilotos de cinco equipes diferentes foram eliminados já na primeira parte.

Entre eles está Carlos Sainz, que vinha com parciais que o mantinham tranquilamente no páreo, mas teve um problema em sua Toro Rosso e ficou pelo caminho, causando uma bandeira amarela que acabou atrapalhando outros pilotos, como Sergio Perez.

Quem deu sorte foi Fernando Alonso, que passou para a segunda fase da classificação por meio décimo. Além de Sainz e Perez, foram eliminados o companheiro de Alonso na McLaren, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson -que viu o companheiro, Pascal Wehrlein, que faz a primeira corrida do ano depois de ficar de fora por uma lesão passar fácil para a fase seguinte- e Kevin Magnussen.

Q2

Com o motor quebrado, Alonso sequer foi à pista na segunda parte da classificação e se conformou com o 15º lugar. Na parte da frente do grid, as duas Mercedes, Ferrari, Red Bull e Felipe Massa decidiram não voltar à pista após suas primeiras tentativas, demonstrando confiança de que conseguiriam passar para o Q3.

A estratégia funcionou e os eliminados foram Daniil Kvyatt, Lance Stroll, Esteban Ocon e Pascal Wehrlein. Comprovando a boa forma demonstrada nos treinos livres, a Renault colocou seus dois carros no top 10.