Botafogo elimina o Fluminense e encara Vasco na final da Taça Rio

Botafogo e Fluminense usaram times reservas na semifinal da Taça Rio. Melhor para o Alvinegro, que não tomou conhecimento do rival e ganhou por 3 a 1 neste sábado, no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Igor Rabelo, Dudu Cearense e Sassá marcaram para os donos da casa. Destaque para a comemoração do camisa 9, que contou com a famosa 'sarrada no ar'. Richarlison descontou para o Tricolor.

Agora, o Botafogo encara o Vasco na final da Taça Rio. Na decisão, não há qualquer vantagem e, em caso de empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. Antes, o Alvinegro encara partida importante pela Libertadores, na quarta-feira (12), contra o Atlético Nacional-COL, em Medelín.

JOGO

O placar do duelo entre Botafogo e Fluminense foi aberto logo no primeiro minuto do primeiro tempo com o zagueiro Igor Rabelo, que bateu continência na comemoração. O gesto foi criado no ano passado, quando ganhou o apelido de 'general' ao ser emprestado ao Náutico.

Dudu Cearense que viveu status de capitão por um dia, ampliou para o Botafogo com um gol aos 26 minutos do primeiro tempo. O problema é que o jogador estava em posição de impedimento com outros três companheiros. Gol ilegal ignorado pelo trio de arbitragem.

Com 2 a 0 no placar, o Botafogo voltou no segundo tempo com vontade de vencer a partida e Sassá praticamente definiu a classificação ao marcar o terceiro gol, com muita qualidade. O atacante girou em cima de Frazan e chutou forte no canto para estufar a rede.

Técnico do Fluminense Abel Braga lançou alguns titulares ao campo para tentar reverter o placar de 3 a 0. Richarlison entrou e teve boa atuação. O jogador foi derrubado por Fernandes dentro da área e efetuou a cobrança. Apesar do gol, foi muito tarde para uma reação.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Gatito; Fernandes, Renan Fonseca, Igor Rabelo e Gilson; Dudu Cearense, Lindoso (Matheus Fernandes), João Paulo e Camilo; Guilherme (Pachu) e Sassá (Vinicius Tanque)

T.: Jair Ventura

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Luiz Fernando (Richarlison), Frazan, Reginaldo e Marquinhos Calazans; Douglas (Sornoza), Orejuela, Marquinho; Lucas Fernandes, Marcos Jr (Osvaldo) e Pedro

T.: Abel Braga

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Farinha

Público/Renda: 8.579 presentes/R$ 130.320,00

Cartões amarelo: Renan Fonseca, Camilo, Gatito e Sassá (BOT) Luiz Fernando, Marquinhos Calazans, Sornoza e Reginaldo (FLU)

Cartão vermelho: Reginaldo (FLU)

Gols: Igor Rabelo (BOT), aos 2 minutos do primeiro tempo; Dudu Cearense (BOT), aos 26 minutos do primeiro tempo; Sassá (BOT), aos 2 minutos do segundo tempo; e Richarlison (FLU), aos 43 minutos do segundo tempo