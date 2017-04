Borussia comunica que Bartra retornará aos campos em um mês

O Borussia Dortmund informou nesta quinta-feira (13) que o zagueiro Marc Bartra retornará aos campos em quatro semanas.

O jogador sofreu cirurgia no pulso direito após ser atingido em explosão próxima ao ônibus que transportava o elenco para o jogo contra o Monaco, na terça (11).

Bartra foi o único ferido no que a polícia alemã classificou como um atentado terrorista.

Na quarta (12), o zagueiro espanhol publicou uma imagem nas redes sociais tranquilizando os torcedores.

"Olá a todos! Como vocês podem ver, eu estou muito melhor, muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio!", escreveu Bartra em publicação nas redes sociais.

Bartra também ficou com estilhaços de vidro no braço e na mão direita, ferimentos que, somados à fratura, foram classificados como "graves" de acordo com o representante do Borussia Dortmund.

Do hospital, o atleta assistiu ao duelo do Borussia contra o Monaco, remarcado para esta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O time francês venceu a partida.