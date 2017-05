Bom iniciante, Atlético mira primeira partida

Após cinco anos, o Atlético está de volta à Série A com retrospecto positivo na estreia no sistema de pontos corridos. Nos últimos anos em jogou a elite, o Dragão não perdeu - empatou duas vezes, por 0 a 0, e contra o rival de segunda-feira, o Coritiba, o rubro-negro fez 1 a 0, em 21 de maio de 2011 - gol de Marcão, no Estádio Couto Pereira. Os empates sem gols, em 20...