Bigode da sorte: sob o comando de Valdir, Vasco vence o Fluminense

Sob os olhares atentos do técnico recém-contratado Zé Ricardo, que estava nas tribunas do Maracanã, o Vasco voltou a vencer e respirar no Campeonato Brasileiro. Comandado interinamente pelo ex-atacante Valdir Bigode, o time cruzmaltino dominou o clássico e superou o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste sábado (26), no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada da competição. C...