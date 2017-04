Bicampeã olímpica no vôlei, Thaisa sofre lesão grave no tornozelo durante partida; assista o lance

Durante uma tentativa de bloqueio na rede, a central Thaisa, bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012 com a seleção brasileira de vôlei feminino, sofreu uma séria lesão no tornozelo direito nesta terça-feira (4) e deve desfalcar sua equipe, o Eczacibasi Vitra, da Turquia, nos próximos dias.

O lance aconteceu durante o terceiro set da partida contra o Fenerbahce, também da Turquia, válida pela Liga dos Campeões de Vôlei e deixou todas as jogadoras, de ambas as equipes, em desespero. Thaisa saiu de quadra aos prantos, mas a hipótese de fratura foi descartada. Confira o lance.

Horas depois da lesão, o Eczacibasi Vitra informou que Thaisa teve apenas uma luxação e que novas informações sobre a recuperação da jogadora só poderão ser divulgadas na próxima quarta (5).

Na última semana, a central brasileira havia revelado que jogava no sacríficio, com uma lesão no joelho e que passaria por um procedimento cirúrgico após o final da competição europeia.

Apesar do susto com a atleta, o Eczacibasi Vitra bateu o Fenerbahce por 3 sets a 1 (29-31, 25-14, 27-25 e 25-23) e está em vantagem nas quartas de final do torneio. Ao final do jogo, as atletas do time homenagearam Thaisa fazendo o número seis com os dedos, representando o número que a brasileira usa na camisa.