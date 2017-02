Bem nos números, Ceni perde estreia

Na estreia de Rogério Ceni como técnico em partidas oficiais, o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista. Em Barueri, foi derrotado por 4 a 2 pelo Audax diante de um público que também foi pior do que o esperado: 2.219 pagantes. O futebol do São Paulo deixou a desejar e o Audax, apesar de altos e baixos, foi melhor.Se algum torcedor se limitar a olhar os números de A...