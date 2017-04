Batismo nos pênaltis com ajudinha de companheiro

Contratado para ser o camisa 1 do Goiás, Marcelo Rangel precisou do “batismo” em Varginha (MG) para ganhar a confiança necessária para ser dono da posição. O goleiro paranaense tem, na decisão por pênaltis, contra o Boa Esporte, na 2ª fase da Copa do Brasil, o momento da virada em sua trajetória com a camisa alviverde.“Na Copa do Brasil, foi um divisor de águas para mim, ...