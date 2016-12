Base dá suporte financeiro para o clube

É com a herança do sucesso obtido nas últimas temporadas na base do Trindade que as atuais equipes não-profissionais se mantêm. Frutos de negociações realizadas neste ano, os empréstimos dos atacantes Danilo e Galeno para o futebol português, por exemplo, renderam R$ 300 mil aos cofres do Tacão, que correspondem a 30% dos direitos econômicos dos jogadores.O valor te...