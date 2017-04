Barcelona leva três da Juventus e vai precisar de nova virada na Liga dos Campeões

O Barcelona precisará de mais uma grande virada caso queira chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (11), o time espanhol viu o jovem Paulo Dybala comandar o primeiro tempo (marcou dois gols) e conduzir a Juventus à vitória por 3 a 0. Chiellini fez o terceiro.

Com o resultado, o Barcelona precisará fazer algo aparecido com o que fez contra o PSG. Para se classificar, o time espanhol terá que vencer por quatro gols de diferença no Camp Nou. Caso vença por 3 a 0, a decisão do classificado irá para a prorrogação. Se persistir o resultado a decisão será nos pênaltis.

O próximo duelo entre Barcelona e Juventus está agendado para o dia 19 de abril.

DYBALA SE IMPÕE

Um nome dominou o primeiro tempo: Paulo Dybala. Aos 23 anos, o atacante foi implacável nas chances que teve. Logo aos 5min, o argentino recebeu de Cuadrado na área, girou e bateu no canto de Ter Stegen.

Na segunda chance que teve, mais uma bola na rede. Aos 21min, Mandzukic cruzou rasteiro e Dybala pegou de primeira para balançar as redes de Ter Stegen. O lance aconteceu logo após Buffon fazer uma grande defesa em chute de Iniesta, que recebeu ótimo passe de Messi.

Dybala acabou sendo substituído aos 35min da segunda etapa. O argentino deixou o gramado com três finalizações, sendo que duas terminaram no fundo das redes de Ter Stegen.

A situação da Juventus já era boa e ficou ainda melhor aos 9min da segunda etapa. Pjanic cobrou escanteio e Chiellini cabeceou para o fundo das redes de Ter Stegen. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.