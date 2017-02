Bar temático da Chapecoense é inaugurado em Medellín

Um casal de empresários colombianos inaugurou há dez dias em Medellín, o Café Bar Chapecoense, um estabelecimento temático ao clube catarinense, com painel de fotos e imagens em 3D, decoração em verde e miniatura do avião da LaMia, que caiu em novembro de 2016, em região montanhosa agora renomeada Cerro Chapecoense.

A especialidade do local, que fica próximo do estádio Atanásio Girardot, onde 40 mil pessoas prestaram uma homenagem aos mortos na tragédia, são as bebidas e lanches, principalmente o cachorro quente.

Os proprietários do Café Bar Chapecoense, Veronica e Juan David Pemberty, são torcedores do Nacional, time que seria o adversário dos catarinenses na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado.

Nas fotos, os 22 atletas foram lembrados, sendo que os sobreviventes Alan Ruschel, Follmann e Neto têm as imagens coloridas e as vítimas fatais, em preto e branco.

No painel, ainda estão a foto da taça de campeão da Sul-Americana e a miniatura de parte da aeronave do acidente com a cabine feita em fibra de vidro. O mascote mirim da equipe, o menino Carlinhos, de cinco anos, que se veste de índio para entrar em campo junto com os jogadores, também foi lembrado.

De acordo com o casal, a movimentação tem sido satisfatória e em dias de jogos do Nacional, a torcida se reúne lá antes de ir para o estádio. Quando não tem jogo, os clientes são turistas e curiosos que entram para tirar fotos das homenagens.

Quando o cliente pede algum prato, o papel utilizado para forrar o balcão é o escudo do time, assim como as "bolachas" para os copos e o chaveiro entregue aos frequentadores.

Ainda segundo os donos, o único adereço que falta é a camisa da Chapecoense. Juan preferiu não revelar quanto investiu no Café Bar Chapecoense.