Barça genérico desafia o Botafogo

No embalo da torcida e de sua boa campanha na Copa Libertadores, o Botafogo enfrenta o Barcelona, de Guayaquil (Equador), hoje, às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio, para encaminhar a sua classificação às oitavas de final. Líder do Grupo 1 junto com os equatorianos com 7 pontos, uma vitória deixará a equipe alvinegra perto da vagaNesta Libertadores, o Botafogo superou i...