Banco sobe proposta e Vila terá patrocínio de R$ 2 milhões

A diretoria do Vila Nova voltou a se reunir com representantes da Caixa Econômica Federal e conseguiu aumentar em 30% a proposta do banco por um contrato de patrocínio de um ano entre as partes.

No primeiro contato, em dezembro, o Tigre não se satisfez com o montante oferecido pela estatal e fez uma contraproposta, que foi aprovada recentemente. O valor do patrocínio não foi divulgado oficialmente, mas chega aos R$ 2 milhões em 2017 – R$ 166 mil mensais.

“O valor só pode ser divulgado após a assinatura do contrato, mas se trata de um montante que atende bem as necessidades do Vila Nova para o momento”, ressaltou o diretor de marketing do clube, Evandro Júnior, que não negou a informação extraoficial de R$ 2 milhões.

No Campeonato Goiano, o gasto mensal do Tigre com o elenco é de cerca de R$ 300 mil, além de outras despesas fixas como as parcelas do Profut, que se aproxima de R$ 270 mil.

A diretoria colorada está analisando as contrapartidas exigidas pela Caixa, que estamparia sua marca na frente e nas costas da camisa de jogo, além de placas de publicidade, camisas e ingressos em jogos do Tigre.

Assim, só serão permitidos patrocínios menores na altura dos ombros e nas mangas da camisa. O clube recebeu propostas de outras empresas, que também estão em fase de análise.

Na estreia no Goianão, sábado, contra o Atlético, não haverá patrocínio master no uniforme de jogo.