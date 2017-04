Baltazar, artilheiro no quintal de casa

Campineiro, Baltazar nasceu para o futebol no Atlético. Cresceu no clube, mas enfrentou a oposição dos pais, que convenceu a deixá-lo jogar. Chegou à seleção brasileira de juniores (1977), convocado por Evaristo de Macedo. Foi ao Sul-americano (vice) e Mundial (3º lugar). O caminho estava aberto e, em 1978, Baltazar fez 31 gols no Estadual, recorde que já beira 40 anos. Foi negociado, se consagrou no Grêmio e abriu portas para outros jovens revelados no Dragão. Hoje, mora em São Carlos (SP), onde os filhos estudam. Mas, não esquece as origens.