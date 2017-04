Aylon pode ser denunciado por episódio diante do Flu

Após a polêmica sobre o pênalti sofrido por Aylon e sua declaração ao Sportv na saída de campo, o atacante esmeraldino pode ser denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Aylon admitiu que havia se jogado na área no lance do pênalti que deu a vitória ao Goiás sobre o Fluminense, quinta-feira, pela Copa do Brasil.O jogador pode ser denunciado no artigo 258 do Cód...