Autorizações de patrocínio da Caixa a dois clubes goianos são publicadas

Atlético e Goiás tiveram a autorização de seus contratos de patrocínio com a Caixa Econômica Federal publicados no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 13 de abril. Com isso os dois clubes garantem aporte financeiro para disputa da temporada 2017.

Representante goiano na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Clube Goianiense receberá um valor estimado em R$ 5,5 milhões. No ano passado, quando disputava a Série B, o Dragão teve recebeu R$ 2 milhões da estatal via contrato de patrocínio.

O Goiás, por sua vez, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e receberá R$ 3,8 milhões de patrocínio da empresa estatal. No ano passado, após longas negociações, o Goiás recebeu R$ 1,5 milhão em agosto para um vínculo até o fim de 2016.

Apesar de o Vila Nova estampar em sua camisa a marca da Caixa, a autorização do contrato do clube colorado é a única que ainda não foi publicada entre os times goianos. Segundo o presidente Ecival Martins, a situação do clube deve ser resolvida em breve.