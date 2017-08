Autor de 11 gols, jataiense Tiago Marques celebra boa fase pelo Juventude e luta por acesso à elite

As raízes em Jataí estão na vida e na memória do artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, Tiago Marques, de 29 anos, que alimenta o sonho de ser jogador de futebol desde os 5 anos, quando vivia na cidade goiana em que ainda está sua família, que acompanha a carreira do goleador e o apoia.Graças ao pai, o pedreiro Vanderlei Rezende, de 49 anos, Tiago Marques aprendeu...