Autódromo de Goiânia pode receber evento da Nascar

O calendário de eventos do autódromo de Goiânia foi lançado nesta segunda-feira (20) com 27 eventos - 16 corridas de carros, 7 de motos e 4 maratonas de ciclismo e atletismo. Porém, o que pode ser a maior novidade na praça esportiva ainda não está contemplado no documento. O local pode receber uma prova da Nascar europeia, no final da temporada.

Segundo o representante da categoria no Brasil, Willian Ayer Júnior, as negociações estão avançadas e ele espera que o evento ocorra entre o final de novembro e começo de dezembro. "Já cumprimos algumas etapas e estou aguardando mais um avanço do governo de Goiás para confirmar a corrida", destacou Willian, que também é piloto da categoria.

Segundo Jayme Rincon, presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), que administra o autódromo, o papel do governo não envolverá aporte de verbas públicas, mas apoio logístico ao evento. "Não tem como o estado dar nenhum apoio financeiro. Se a Nascar vier para cá daremos apoio de estrutura", alertou.

A Nascar europeia, conhecida por Nascar Whelen Euro Series, é um braço da tradicional categoria americana de carros de turismo no Velho Continente. Caso o evento seja confirmado, será a primeira vez que a franquia desembarca no País. "É um autódromo espetacular, que faz o perfil da Nascar. Na Europa, andamos tanto em ovais quanto em circuitos mistos", revelou Willian Ayer Júnior.

Segundo o calendário divulgado no site oficial da categoria, a Nascar europeia terá a abertura de sua temporada no dia 8 de abril, em Valência, na Espanha. Depois, a categoria passará por Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália e Bélgica.