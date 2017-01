Atuação de Helder acende esperança na Serrinha

Um dos destaques do jogo-treino diante do Goiás contra o Brasília - vitória esmeraldina por 2 a 0 -, no sábado, o lateral direito Helder, de 28 anos, pode ocupar uma lacuna que há muito tempo está aberta no time esmeraldino. A busca por um jogador da posição que convença já dura algumas temporadas e a atuação do atleta deu um alento ao torcedor que compareceu à Serrinha.Al...