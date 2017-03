Atração, Walter será apresentado no Estádio Olímpico

O Atlético vive dias de agitação por causa da contratação do atacante Walter, de 27 anos, e da proximidade com os 80 anos de aniversário do clube, em 2 de abril. Por isso, o departamento de marketing do Dragão antecipou a apresentação do atacante Walter para esta terça-feira (21), às 15h30, no auditório do Estádio Olímpico.

"O clube entendeu que isso (apresentação) vai favorecer o trabalho da imprensa, pelo horário, e para que o Walter possa se expressar, falar o que pensa sobre atuar no Atlético. Escolhemos o Olímpico por se tratar de um local especial, a nova casa do Atlético", disse o gerente de marketing do clube, Fernando Oliveira. Segundo ele, o evento será transmitido pela TV Dragão. Walter deve usar a camisa 18.

Depois, na madrugada do dia 2 de abril, o Atlético festeja os 80 anos em local que será definido na noite desta segunda-feira. A atração será o show com o sambista Dudu Nobre. O clube também está fechando com a dupla sertaneja Rezende & Renato.

Na festa, haverá lançamento da nova linha de uniformes, de jogos e de treinos, do Atlético. Como novidade, o novo escudo do clube - com três estrelas (a dourada e duas prateadas), os selos comemorativos dos 80 anos e o alusivo ao título da Série B, que deverão ficar na frente da camisa. O design, principalmente do uniforme dois (branco), também terá algumas inovações, não reveladas pela fornecedora, a Numer.