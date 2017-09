Atormentado por lesões, Fábio Sanches ganha nova chance no Goiás

Pela segunda vez na temporada, o zagueiro Fábio Sanches terá oportunidade de um novo recomeço. Após se recuperar da segunda lesão sofrida na temporada, o defensor ganhará a chance como titular, na partida diante do Paraná, e espera uma sequência de jogos nesta reta final da Série B do Brasileiro. Contratado no início da temporada após conquistar acesso à Série A c...