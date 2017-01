Atleticanos pedem clássicos no Olímpico

Os torcedores atleticanos tiveram presença tímida no clássico. Nem o título da Série B, ano passado, animou a torcida. Alguns pediam clássicos no Olímpico, casa do Dragão no fim da temporada passada. “Ah, poderia ser (jogo) no Olímpico. Seria bem melhor”, afirmou o atleticano Carlos Castro, de 73 anos.Torcedor fiel da velha guarda, Carlos teve a companhia do irmão, ...