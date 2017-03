Atletas de Goiás conquistam índice para a disputa do Troféu Brasil

Realizado no último sábado, o Campeonato Goiano de Atletismo deu a dois atletas do Estado muito mais do que pódios e medalhas. Campeões em provas de corrida, Gustavo Barros e Adriana Silva conquistaram índices para disputar o Troféu Brasil de Atletismo, a principal competição do calendário nacional, que deve ocorrer no Rio de Janeiro, em junho.Ambos estarão no torneio pela primeira v...