Atletas de Goiás chegam com moral no Brasileiro de Estrada e querem manter hegemonia

Aos 38 anos, Clemilda Fernandes chega para o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estada como uma das referências e uma das favoritas ao lugar mais alto do pódio. A competição, que estreia um formato diferente, em que as categorias de base serão disputadas no mesmo evento que a elite, reunindo mais de 400 atletas em Maringá (PR), tem na ciclista de Goiás um dos pilares ...