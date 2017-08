Atleta larga carreira no mercado financeiro para tentar seguir os passos do pai no futebol

Desde as quadras das escolas, campinhos de terra e das ruas do Setor Oeste, Samuel Neto Almeida cultivou o sonho de ser um jogador profissional. Aos poucos sua carreira, ainda incipiente no futebol, vai tomando corpo, assim como ele. Zagueiro, de 21 anos, o goiano passou pela base do Goiás, jogou nos Estados Unidos por 1 ano e meio e fez parte do projeto do Universo/Jaó...