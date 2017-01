Atlético vence a primeira e Vila Nova empata na Copinha

Atlético e Vila Nova jogaram, na tarde desta quinta-feira (5), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Dragão, que havia estreado com derrota para o Vitória, se reabilitou ao vencer o Atibaia por 2 a 0, no Estádio Salvador Russani, em Atibaia (SP). Já o Tigre pressionou o Tanabi, mas não conseguiu sair do 0 a 0, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi (SP).

O Dragãozinho fez um primeiro tempo equilibrado com o time da casa, em Atibaia. Entretanto, na etapa final, o Atlético foi logo marcando a 1 minuto, com João Vítor.

O Atlético controlou bem as investidas do adversário e fechou o marcador aos 44 minutos. João Pedro invadiu a área e foi derrubado. Pênalti, que ele converteu.

O time goiano, que depende apenas de suas forças para se classificar à 2ª fase da Copinha, volta a campo no sábado (7), quando enfrentará o ABC (RN), às 14 horas.

O Vila desperdiçou grande chance de praticamente se classificar à próxima fase. A equipe dominou o jogo, mas perdeu inúmeras oportunidades de gol, deixando o campo com o empate sem gols, que o deixou com 4 pontos, no Grupo 2. O Tigrinho fará seu último jogo nesta 1ª fase, no sábado (7), às 14 horas, contra o Mirassol (SP).

Nesta sexta-feira (6), o Goiás enfrentará o Nacional (SP), às 14 horas, em São Paulo, enquanto o Trindade jogará contra o São Bernardo, às 19 horas, em São Bernardo do Campo (SP).