Atlético usa pausa para ajustar equipe

O Atlético terá duas semanas de recesso na tabela da Série A e só voltará a jogar no dia 11 de setembro, contra o Bahia, no Estádio Olímpico. Até o próximo jogo, o técnico João Paulo Sanches ganhará tempo para preparar o time que busca segundo triunfo seguido. Após a vitória sobre o líder, o Corinthians (1 a 0), o Dragão ganhou fôlego e espera a terceira vitória no turn...