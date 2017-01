Atlético traz reforços com média de 26 anos

Vida nova, em 2017, com atletas jovens. Esse é o perfil dos novos contratados do Atlético para começar a temporada, cujos objetivos serão o título do Estadual, fazer boa campanha na Copa do Brasil - o clube entrará nas oitavas de final por ter conquistado a Série B - e, o principal desafio, que é conseguir se manter na Série A do Brasileiro. Com dez novas contratações, por enquan...