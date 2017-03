Atlético terá seis novidades no jogo contra o Crac pelo Goianão

O Atlético, que teve uma semana movimentada pela contratação do atacante Walter, volta a campo neste domingo (19) pelo Goianão, contra o Crac, 3º colocado do Grupo A. O Dragão, 2º colocado do Grupo B, terá formação diferente no jogo.

O técnico Marcelo Cabo fará mudanças na equipe. Na zaga, Marcus Winícius e Roger Carvalho dão lugar a Bonfim, que volta de suspensão, e Ricardo Silva, recuperado de lesão no joelho.

Cabo preparou uma prévia do time que joga domingo. Como foi expulso no clássico contra o Goiás, o treinador não estará no banco de resevas orientando o time contra o Crac.

Outros suspensos por expulsão no clássico são o atacante Júnior viçosa e o volante Betinho. João Pedro, de 18 anos, deve ganhar chance na frente. Silva será o substituto de Betinho.

Luiz Fernando está fora porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Willians, que entrou no decorrer do clássico, será titular. Uma mudança que ocorrerá por opção do treinador é na lateral direita: saída de Daniel Borges e entrada de Jonathan.

O time deve entrar em campo com a seguinte escalação: Kléver; Jonathan, Ricardo Silva, Bonfim e Wanderson; Abuda, Silva, Willians, Jorginho e Negueba; João Pedro.

O jogo será domingo, às 16 horas, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O trio de arbitragem está definido: árbitro Roberto Giovanny e assistentes Cristhian Passos e Adriano Mendes.