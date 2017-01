Atlético segue sem vencer na pré-temporada

Em seu segundo teste na pré-temporada, o Atlético conheceu a segunda derrota. Após perder para o Gama (1 a 0), o revés desta vez foi contra a Aparecidense, também por 1 a 0, em jogo realizado neste sábado (21), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, mas ninguém conseguiu abrir o marcador. Na etapa final, aos 16 minutos, Rafael Cruz fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Tozin. O atacante do Camaleão cabeceou com estilo para vencer o goleiro Kléver e fazer o único gol da partida.

O Dragão estreia no Goianão no próximo sábado (28), no clássico diante do Vila Nova, no Estádio Olímpico. Já o Camaleão joga domingo (29), no Anníbal Batista de Toledo, contra o Goiás.

O campeão brasileiro da Série B deve os desfalques dos laterais Jonathan e Daniel Borges, além do zagueiro Roger Carvalho. Eles foram poupados por conta de desgaste físico.

O Atlético atuou com: Klever; Silva, Bonfim (Marcus Winícius), Ricardo Silva e Bruno Pacheco (Wanderson), Betinho (Alípio), Abuda, Luiz Fernando, Jorginho e Willians (Daniel dos Anjos); Júnior Viçosa (Edson Júnior).

Já Aparecidense teve: Pedro Henrique; Rafael Cruz (Clayton Sales), Braga, Mirita e Helder (Mário Sérgio); Clécio (Everton Dias), Foguinho (Lusmar), Elias (Dinei) e Washington (Murilo); Robert (Thiago Rômulo) e Tozin (Aleílson).