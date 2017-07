Atlético presta homenagem ao torcedor e ex-prefeito Paulo Garcia

O ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia era torcedor declarado do Atlético Goianiense e sempre era visto nos jogos do time na capital.

Através do seu perfil no Twitter, o Atlético lamentou profundamente o falecimento de Paulo e informou que os jogadores entrarão em campo com uma faixa preta na camisa em homenagem ao ex-prefeito.

O Atlético Goianiense lamenta profundamente o falecimento do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia. #Luto #ACG — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 30 de julho de 2017

O Atlético está em Chapecó (SC) onde enfrenta a Chapecoense na Arena Condá às 11h deste domingo (30) em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.